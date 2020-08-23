Кикнадзе считает неправильным не отпускать футболиста Миранчука в европейский чемпионат

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе считает, что препятствовать переходу Алексея Миранчука в один из клубов сильнейших европейских чемпионатов неправильно. Об этом Кикнадзе заявил журналистам.

Ранее портал Sport Mediaset сообщал, что представители итальянской "Аталанты" провели переговоры с "Локомотивом" по трансферу Миранчука. До этого сообщалось, что к 24-летнему полузащитнику был интерес со стороны "Милана". В воскресенье Миранчук получил травму в первом тайме матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" (1:2).

"Очень серьезная тема для рассуждений - насколько мы готовы отпускать Лешу. Не отпускать неправильно, а отпускать - игра здорово поменялась не в лучшую сторону после его замены из-за травмы", - отметил Кикнадзе.

На мнение о том, что отпускать Миранчука стоит, если ему на замену придет достойный игрок, гендиректор "Локомотива" ответил: "У нас самих есть достаточно вариантов замены, в середине поля у нас очень много хороших ребят растет. Вопрос в том, когда они раскроются и достигнут уровня Леши, сколько лет для этого понадобится. Это тренерский вопрос, впереди предстоит очень серьезное обсуждение для того, чтобы найти оптимальное решение, для Алексея в том числе".

В прошедшем сезоне Миранчук провел 32 матча, в которых забил 16 мячей и отдал пять голевых передач, также отметившись двумя мячами в ворота итальянского "Ювентуса" в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне на счету полузащитника два гола и один голевой пас в четырех встречах.

Миранчук является воспитанником академии "Локомотива", вместе с командой он стал чемпионом России, трижды обладателем кубка страны и один раз - суперкубка. В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира - 2018.