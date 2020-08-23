Бартфельд: судья показал слишком много желтых карточек в матче "Спартак" - "Локомотив"

Матч, прошедший на "Открытии-Арене", завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Карасев показал семь желтых карточек, шесть из которых получили футболисты "Локомотива".

"Сергей Карасев выбрал для себя не самую лучшую линию с показом желтых карточек, за все подряд их раздавал, - сказал Бартфельд. - Нигде в правилах не сказано, что обязательно нужно давать желтую за техническое нарушение правил. Она дается за безрассудные действия, недисциплинированное поведение. Естественно, начав, ему потом некуда было уже деваться".

"Думаю, это не лучшее его судейство. Количество выданных им желтых карточек далеко не соответствовало действительности. Любое нарушение - "горчичник". Считаю, с количеством желтых карточек он переборщил", - добавил он.