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Футбол в России

Эксперт: судья по-разному трактовал похожие эпизоды в матче РПЛ "Уфа" - "Ростов"

Ранее председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил ТАСС, что клуб может сняться с чемпионата, если несправедливое, по его мнению, судейство по отношению к команде продолжится

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Арбитр Михаил Вилков по-разному трактовал похожие моменты в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Уфой" и "Ростовом". Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

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В воскресенье "Ростов" обыграл "Уфу" со счетом 1:0. На 38-й минуте встречи игрок "Уфы" Вячеслав Кротов шипами попал в ногу защитнику ростовчан Алексею Козлову, Вилков после обращения к системе видеоассистента рефери удалил игрока с поля. На 82-й минуте футболисту "Ростова" Хорену Байрамяну за удар бутсой в голову игроку "Уфы" была показана желтая карточка. Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов после матча заявил ТАСС, что клуб может сняться с чемпионата, если несправедливое, по его мнению, судейство по отношению к команде продолжится.

"Одинаковые моменты неодинаково трактовались. Не могу сказать, что Вилков с симпатией относился к "Ростову", но решения он принимал в пользу "Ростова", а в отношении "Уфы" действовал немножко по-другому", - сказал Бартфельд.

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