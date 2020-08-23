Эксперт: судья по-разному трактовал похожие эпизоды в матче РПЛ "Уфа" - "Ростов"

В воскресенье "Ростов" обыграл "Уфу" со счетом 1:0. На 38-й минуте встречи игрок "Уфы" Вячеслав Кротов шипами попал в ногу защитнику ростовчан Алексею Козлову, Вилков после обращения к системе видеоассистента рефери удалил игрока с поля. На 82-й минуте футболисту "Ростова" Хорену Байрамяну за удар бутсой в голову игроку "Уфы" была показана желтая карточка. Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов после матча заявил ТАСС, что клуб может сняться с чемпионата, если несправедливое, по его мнению, судейство по отношению к команде продолжится.

"Одинаковые моменты неодинаково трактовались. Не могу сказать, что Вилков с симпатией относился к "Ростову", но решения он принимал в пользу "Ростова", а в отношении "Уфы" действовал немножко по-другому", - сказал Бартфельд.