Бывший пилот "Формулы-1" Сато выиграл гонку Indy 500

ТАСС, 24 августа. Японский пилот команды Rahal Letterman Lanigan Racing Такума Сато стал победителем гонки Indy 500, которая прошла в Индианаполисе (США, штат Индиана) в рамках седьмого этапа американской серии Indycar. Знаменитая гонка прошла в 104-й раз, из-за ситуации с коронавирусом мероприятие состоялось без зрителей.

43-летний Сато во второй раз выиграл Indy 500, впервые он стал победителем гонки в 2017 году. Японец выступает в Indycar с 2010 года, до этого он участвовал в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". В "королевских гонках" его лучшим результатом является третье место на Гран-при США 2004 года.

Второе место занял новозеландец Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing), третьим стал партнер Сато по команде американец Грэм Рэйхал.

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо (Arrow McLaren SP) финишировал 21-м, на 125-м круге из 200 он заглох на пит-стопе из-за чего потерял круг по отношению к лидеру, вернуться в него впоследствии испанец не смог. Алонсо в третий раз принял участие в Indy 500: в 2017 году он не смог добраться до финиша из-за проблем с мотором, а в 2019-м не прошел квалификацию. Испанский гонщик не раз заявлял, что мечтает завоевать "Тройную корону" автоспорта - выиграть за карьеру Гран-при Монако "Формулы-1", "24 часа Ле-Мана" и Indy 500. За всю историю это удавалось только одному гонщику - британцу Грэму Хиллу.

Гран-при Монако и "24 часа Ле-Мана" Алонсо выигрывал по два раза. В следующие два года испанец не сможет выступить в Indy 500, поскольку возвращается в "Формулу-1". Контракт с командой "Рено" ему запрещает участие в других гоночных сериях.