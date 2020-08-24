"Торонто" обыграл "Бруклин" и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

ТАСС, 24 августа. "Торонто" победил "Бруклин" со счетом 150:122 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе победителей самым результативным стал защитник Норман Пауэлл, набравший 29 очков. Дабл-даблы на счету центрового Сержа Ибаки (27 очков + 15 подборов) и форварда Паскаля Сиакама (20 очков + 10 передач). У проигравших 35 очков набрал защитник Карис Леверт.

Действующий чемпион НБА выиграл серию со счетом 4-0. В 1/4 финала "Торонто" сыграет с "Бостоном", который в первом раунде прошел "Филадельфию".

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.