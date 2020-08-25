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Суперкубок УЕФА

Заполняемость трибун на игре за Суперкубок УЕФА составит не более 30% от вместимости арены

Игра пройдет 24 сентября в Будапеште на стадионе "Пушкаш-Арена"

ТАСС, 25 августа. Заполняемость трибун на матче за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составит не более 30% от вместимости арены. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Решение опробовать проведение матчей при зрителях было принято 19 августа всеми 55 ассоциациями, которые входят в УЕФА. Остальные матчи под эгидой УЕФА продолжат проходить без зрителей до последующего уведомления.

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"Хоть и было важно показать, что футбол может существовать в трудные времена и без фанатов, но игра потеряла часть своего характера. Мы надеемся протестировать на Суперкубке УЕФА в Будапеште возвращение болельщиков на наши матчи, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Мы тесно сотрудничаем с Венгерской футбольной федерацией и правительством страны для реализации мер по обеспечению безопасности здоровья всех, кто посетит матч и будет участвовать в игре. Мы не будем рисковать безопасностью людей".

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 24 сентября в Будапеште на стадионе "Пушкаш-Арена", который вмещает 67,2 тыс. зрителей. Трофей разыграют германская "Бавария" (победитель Лиги чемпионов) и испанская "Севилья" (победитель Лиги Европы).

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