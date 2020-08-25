Заполняемость трибун на игре за Суперкубок УЕФА составит не более 30% от вместимости арены

ТАСС, 25 августа. Заполняемость трибун на матче за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составит не более 30% от вместимости арены. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Решение опробовать проведение матчей при зрителях было принято 19 августа всеми 55 ассоциациями, которые входят в УЕФА. Остальные матчи под эгидой УЕФА продолжат проходить без зрителей до последующего уведомления.