{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Луценко заявил, что ждал вызова в сборную России после успешно проведенного сезона

Нападающий "Арсенала" впервые был вызван в национальную команду

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко ждал вызова в сборную России по футболу после успешно проведенного сезона. Комментарий форварда приводит пресс-служба национальной команды.

На эту тему
Мостовой и Луценко вошли в состав сборной России на матчи Лиги наций с сербами и венграми

Во вторник стал известен состав сборной России на матчи группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. Луценко впервые получил вызов в российскую команду.

"Очень рад вызову в сборную, - сказал Луценко. - После такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание. Буду цепляться за шанс, хочу сыграть за команду. Но главное - результат".

Луценко в прошлом сезоне занял третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России, забив 15 голов и уступив форвардам "Зенита" Артему Дзюбе и Сердару Азмуну. В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда один забитый мяч.

Российская команда проведет матч против сербов в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" 3 сентября (начало встречи в 21:45 мск), с венграми российская сборная сыграет на "Пушкаш-Арене" в Будапеште 6 сентября (игра начнется в 19:00 мск).

КХЛ
Генменеджер московского ХК "Динамо": перед клубом стоит задача выиграть Кубок Гагарина
По словам Виктора Меркулова, задача минимум - выйти в финал
Читать полностью