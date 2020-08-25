Встреча министров спорта стран БРИКС может пройти осенью в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Встреча министров спорта стран объединения БРИКС может пройти осенью в Москве. Об этом по окончании заседания в онлайн-формате журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Во вторник в онлайн-встрече приняли участие Матыцин, министр по делам молодежи и спорта Индии Кирен Риджижу, министр спорта Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гоу Чжунвэнь, министр спорта, искусства и культуры Южно-Африканской Республики Нкосинати Эммануэль Мтетва и министр по гражданским правам Бразилии Оникс Лоренцони. Участники заседания одобрили меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

"Осенью планируем организовать встречу министров спорта стран БРИКС в Москве", - сообщил Матыцин.

БРИКС (BRICS) - неформальное межгосударственное объединение, в него входят пять стран - Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Цель объединения - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, оно носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон. В 2020 году председательство в БРИКС перешло к России.