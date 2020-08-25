Черчесов: Луценко не сможет принять участие в матче со сборной Венгрии

"Луценко будет только на одном матче, он в Будапешт не полетит, потому что у него нет визы, - сказал Черчесов. - Это полбеды, потому что визу можно сделать, у него паспорт заканчивается в ноябре - когда паспорт заканчивается, новую визу никто не дает. За месяц, два или три мы не знаем, кого вызовем, поэтому не знаем, что у кого с паспортами в командах. Такие моменты бывают, их надо внимательно отслеживать".

Матч первого тура группового раунда Лиги наций Венгрия - Россия пройдет 6 сентября в Будапеште. 3 сентября россияне в Москве встретятся в рамках второго тура с сербами.