Черчесов: Луценко не сможет принять участие в матче со сборной Венгрии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко не сможет принять участие в матче сборной России против команды Венгрии из-за отсутствия визы и скорого окончания срока действия паспорта. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Во вторник стал известен состав сборной России на матчи группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. Луценко впервые получил вызов в национальную команду.
"Луценко будет только на одном матче, он в Будапешт не полетит, потому что у него нет визы, - сказал Черчесов. - Это полбеды, потому что визу можно сделать, у него паспорт заканчивается в ноябре - когда паспорт заканчивается, новую визу никто не дает. За месяц, два или три мы не знаем, кого вызовем, поэтому не знаем, что у кого с паспортами в командах. Такие моменты бывают, их надо внимательно отслеживать".
Матч первого тура группового раунда Лиги наций Венгрия - Россия пройдет 6 сентября в Будапеште. 3 сентября россияне в Москве встретятся в рамках второго тура с сербами.