Черчесов заявил, что рассчитывает на Нойштедтера и Кузяева в ближайших матчах Лиги наций

Во вторник был объявлен состав сборной России на матчи группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. Оба игрока на данный момент находятся без клуба.

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает на полузащитника Далера Кузяева и защитника Романа Нойштедтера в ближайших матчах Лиги наций, несмотря на то что они давно не принимали участия в официальных матчах. Об этом он рассказал журналистам.

"После их последних матчей прошел месяц, они были в хорошем состоянии. Они постоянно тренируются, - подчеркнул Черчесов. - Сейчас говорил с Нойштедтером, он будет тренироваться с командой, ее я вам не назову. Это не та, в которой он будет выступать, она для тренировок".

"Есть определенная поддержка в их адрес, мы на них рассчитываем. Много новых имен за один раз. Мы решили остановиться на тех, кого знаем. Они всегда готовы нам помогать, и сейчас готовы это сделать", - добавил тренер.

Сборная России 3 сентября сыграет с командой Сербии в Москве на стадионе "ВТБ-Арена", 6 сентября россияне в Будапеште встретятся со сборной Венгрии.