СМИ: некоторые члены совета директоров "Барселоны" подали в отставку из-за ухода Месси

ТАСС, 26 августа. Несколько членов совета директоров испанского футбольного клуба "Барселона" подали в отставку в ходе экстренного заседания, собранного из-за решения Лионеля Месси покинуть команду. Об этом в Twitter написал журналист аргентинского телеканала TyC Херман Гарсия.

Уйдет ли он из "Барселоны"? И куда?

Месси впервые с 2014 года остался без клубных трофеев. Уйдет ли он из "Барселоны"? И куда?

Ранее Месси сообщил клубу о желании уйти. "Барселона" подтвердила получение уведомления от футболиста.

"Некоторые члены правления предлагают вынести вотум недоверия [президенту "Барселоны" Хосепу] Бартомеу, другие подали в отставку", - написал Гарсия.

В то же время журналист ESPN Самуэль Марсден опровергает эту информацию. По его данным, совет директоров пока вовсе не проводил совещания.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.