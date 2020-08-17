Месси впервые с 2014 года остался без клубных трофеев. Уйдет ли он из "Барселоны"? И куда?

"Барселона" на прошлой неделе потерпела сокрушительное поражение от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8 и впервые за 6 лет не смогла завоевать ни одного трофея. В связи с этим в европейской прессе возникла новая волна слухов о том, что главная звезда и капитан команды Лионель Месси может сменить команду. Говоря об аргентинце, нужно понимать, что даже в 33 года один из лучших футболистов современности не готов пойти в клуб, который не будет соответствовать его спортивным и финансовым амбициям. Тому, кто захочет пригласить Месси, нужно соответствовать его райдеру, в котором главным пунктом будет его беспрекословное лидерство и место на поле. Пускай медиа рисуют образ скромного командного игрока, но невозможно представить ситуацию, в которой футболист согласился бы уйти из давшей ему путевку в жизнь "Барселоны" ради того, чтобы быть игроком запаса или ротации.

В Европе не так много клубов, которые способны соответствовать статусу Месси. Понятно, что если рассуждать о потенциальном новом клубе аргентица, то речь может идти только о команде-чемпионе или той, что ставит перед собой такую задачу. И этот клуб должен выступать в одном из топовых европейских чемпионатов — Англии, Германии, Франции или Италии. В этом перечне из пятерки ведущих лиг сознательно не называю чемпионат Испании, потому что представить Лионеля в каком-то другом клубе в этой стране невозможно. По амбициям ему могли бы подойти только прямые конкуренты "Барселоны" за чемпионство в последние годы — это мадридские "Реал" и "Атлетико". Но Месси уже 20 лет находится в системе каталонского клуба, и такой трансфер представить себе практически невозможно. Последний сравнимый по звездности переход состоялся 20 лет назад, когда из "Барселоны" в "Реал" перешел португалец Луиш Фигу. Что касается "Атлетико", где главным тренером является соотечественник Месси Диего Симеоне, команда проповедует оборонительный игровой стиль, который идет вразрез манере игры каталонцев.

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Если говорить о других европейских топ-чемпионатах, то любой потенциальный покупатель будет вынужден столкнуться с финансовыми сложностями. Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2020/2021, а это значит, что до лета следующего года желающие купить его будут должны заплатить за 33-летнего нападающего астрономические €700 млн. Такая сумма отступных в три с небольшим раза больше, чем нынешний рекорд — в 2017 году французский ПСЖ заплатил "Барселоне" за бразильского нападающего Неймара "всего" €222 млн. Еще один немаловажный аспект — зарплата игрока. Нынешний капитан "Барселоны", по информации Forbes, в год получает €77,6 млн, а с учетом всех бонусов его доход достигает €107,2 млн (и это без учета выручки от рекламы). Клубов, способных утолить финансовые аппетиты Месси, в европейском футболе всего два (если не брать в расчет "Реал") — английский "Манчестер Сити" и французский ПСЖ. За переход в команду из Манчестера говорит тот факт, что ее тренирует бывший наставник "Барселоны" Хосеп Гвардиола. Однако против такого развития событий говорит недавняя тяжба британского топ-клуба с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — "Сити" стоял на грани отстранения от еврокубков на два года из-за обвинений в завышении спонсорских доходов и только благодаря оправдательному вердикту Спортивного арбитражного суда в Лозанне избежал наказания. Что касается ПСЖ, подобных проблем у французского клуба нет, но Месси не подходит этой команде. Аргентинцу, как бы странно это ни звучало, практически нет места в нападении парижан. В атаке у них собраны уже названный Неймар, чемпион мира Кильян Мбаппе, соотечественники Месси Мауро Икарди и Анхель Ди Мария и многие другие.

В числе претендентов на Месси можно было бы назвать "Баварию", но этот клуб, несмотря на заметные успехи на международной арене, всегда умел считать деньги. Самой дорогой покупкой в истории мюнхенцев является Лерой Сане, купленный этим летом у "Манчестер Сити" за €80 млн. В Италии единственным реальным претендентом на нападающего "Барселоны" является туринский "Ювентус", за который играет многолетний соперник аргентинца за все индивидуальные награды португалец Криштиану Роналду. Даже если бы они позволили себе купить еще одну звезду в возрасте, с точки зрения долгосрочной перспективы спортивного проекта это было бы не лучшим вложением. Хотя нейтральным болельщикам и было бы интересно взглянуть на Месси и Роналду в составе одной команды в официальном матче, а не через несколько лет, когда оба завершат карьеру и будут участвовать в выставочных и благотворительных играх. Месси мог бы последовать по пути Хави и Андреса Иньесты, многолетних партнеров по "Барселоне", полузащитников, которые из года в год снабжали его голевыми передачами. Первый в 2015 году отправился доигрывать в катарский "Аль-Саад", а второй — в 2018-м в японский "Виссел Кобе". Одному на момент перехода было 35 лет, другому — 34. Но эти турниры, при всем уважении к титулованным испанским футболистам, выглядят слишком мелкой песочницей для футболиста такого калибра.

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