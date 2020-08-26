СМИ: "Торонто" может пропустить игру плей-офф НБА из-за стрельбы в темнокожего

ТАСС, 26 августа. Игроки клуба - чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто" обсуждают возможность бойкота первого матча второго раунда плей-офф с "Бостоном" из-за стрельбы полицейских в темнокожего парня в Кеноше (штат Висконсин) 23 августа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

В воскресенье, 23 августа, в городе Кенош полицейские стреляли в темнокожего Джейкоба Блейка. Сообщается, что Блейк был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса. В связи с этим баскетболисты "Торонто" думают о неявке на игру с "Бостоном", чтобы еще сильнее привлечь внимание к проблеме.

"Мы знаем, что оттого, выйдем мы на площадку или нет, проблема мгновенно не решится. Но мы хотим оказать давление на власть имущих, чтобы они изменили ситуацию. Пусть прокуратура, губернаторы, политики добьются реальных результатов и справедливости", - сказал игрок клуба Фред Ванвлит.

Игроки клубов НБА выходят на матчи в футболках с надписью Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), подобная надпись также нанесена на паркет. Реакцию на стрельбу в Висконсине обсудили и в "Бостоне", но вопрос о невыходе на ближайшую игру не поднимался.

Первый матч полуфинальной серии Восточной конференции между "Торонто" и "Бостоном" должен состояться в ночь с 27 на 28 августа.