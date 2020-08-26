Боксер Папин рассчитывает подойти в хорошей форме к бою-реваншу с Макабу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский боксер Алексей Папин рассчитывает подойти в хорошей форме и взять реванш у конголезца Илунги Макабу в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе. Об этом Папин заявил на пресс-конференции.

Папин в августе прошлого года проиграл Макабу решением судей в бою за серебряный пояс WBC. Конголезец в январе нынешнего года стал чемпионом мира WBC, победив поляка Михала Числака решением судей. Папин 22 августа выиграл у соотечественника Руслана Файфера техническим нокаутом в шестом раунде и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBC, которым владеет Макабу.