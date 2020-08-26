Боксер Папин рассчитывает подойти в хорошей форме к бою-реваншу с Макабу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский боксер Алексей Папин рассчитывает подойти в хорошей форме и взять реванш у конголезца Илунги Макабу в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе. Об этом Папин заявил на пресс-конференции.
Папин в августе прошлого года проиграл Макабу решением судей в бою за серебряный пояс WBC. Конголезец в январе нынешнего года стал чемпионом мира WBC, победив поляка Михала Числака решением судей. Папин 22 августа выиграл у соотечественника Руслана Файфера техническим нокаутом в шестом раунде и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBC, которым владеет Макабу.
"Формой доволен, сделали большую работу над ошибками после боя с Макабу, уверен, я стал сильнее. Приобрел бесценный опыт, у меня не было таких длинных боев и таких сильных соперников. Думаю, к следующему бою подойду в хорошей форме и возьму реванш", - сказал Папин, отметив, что на подготовку к поединку ему понадобится порядка трех недель.
"Пока мы только начали процедуру переговоров [с Макабу], Алексей спрашивал, сможем ли мы договориться с Доном Кингом [промоутером Макабу]? Мы с ним одной рукой судимся, другой - переписываемся, но с ним-то мы договоримся. Вопрос в том, в каких шоу мы сможем выступить из-за пандемии - может, в Европе или в России. Если не считать проектов, которые делал Эдди Хирн, индустрия бокса умерла на это время", - добавил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
В послужном списке 32-летнего Папина 12 побед (11 нокаутом), 1 поражение.