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Футбол в России

Футболист "Рубина" Макаров рассказал, что хочет стать одним из лучших бомбардиров РПЛ

22-летний полузащитник забил четыре мяча в текущем сезоне
Денис Макаров Егор Алеев/ТАСС
Описание
Денис Макаров
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Полузащитник "Рубина" Денис Макаров мечтает стать по итогам сезона-2020/21 лучшим бомбардиром Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам.

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22-летний Макаров забил четыре мяча в текущем сезоне. В среду Макаров сделал дубль в игре против "Уфы" (3:0).

"Я для себя поставил цель бороться за бомбардира. Я считаю, что сам ничем не хуже, чем все другие, поэтому будем навязывать борьбу всем. Главное - побеждать, а второстепенные достижения ставить на второе место", - сказал Макаров.

"При счете 1:0 "Уфа" начала атаковать, нам стало полегче играть в атаке. Мы выиграли всю борьбу, почти подобрали все подборы и поймали кураж", - добавил игрок.

В матче с "Уфой" Макаров вышел на замену в перерыве. "Я себя не чувствую джокером. Выход на замену означает, что ты должен играть, чтобы доказать тренеру и болельщикам право выходить на поле с первых минут", - отметил он.

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