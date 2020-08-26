НХЛ лишила "Аризону" выбора в первом раунде драфта 2021 года

ТАСС, 26 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) лишила "Аризону" права выбора во втором раунде на драфте 2020 года и в первом раунде 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Колорадо" повторно разгромил "Аризону" со счетом 7:1 и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ

Наказание было применено в связи с тем, что "Аризона" проводила просмотровые тренировки игроков, которые могли выставить свои кандидатуры на драфт 2020 года, что является нарушением правил комбинированных тестов НХЛ.

Дополнительно клуб будет оштрафован на $250 тыс.

"Что касается персонала клуба, который принимал в этом участие, я решил, что дисциплинарных мер в их отношении применено не будет", - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

В этом сезоне "Аризона" проиграла в серии первого раунда Кубка Стэнли "Колорадо" со счетом 1-4.