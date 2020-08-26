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НХЛ

НХЛ лишила "Аризону" выбора в первом раунде драфта 2021 года

Клуб проводил просмотровые тренировки потенциальных новичков, что запрещено регламентом

ТАСС, 26 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) лишила "Аризону" права выбора во втором раунде на драфте 2020 года и в первом раунде 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Наказание было применено в связи с тем, что "Аризона" проводила просмотровые тренировки игроков, которые могли выставить свои кандидатуры на драфт 2020 года, что является нарушением правил комбинированных тестов НХЛ.

Дополнительно клуб будет оштрафован на $250 тыс.

"Что касается персонала клуба, который принимал в этом участие, я решил, что дисциплинарных мер в их отношении применено не будет", - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

В этом сезоне "Аризона" проиграла в серии первого раунда Кубка Стэнли "Колорадо" со счетом 1-4.

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