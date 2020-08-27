Теннисный турнир в США приостановлен на фоне протестов в стране

ТАСС, 27 августа. Ассоциации тенниса США (USTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение приостановить розыгрыш турнира в Нью-Йорке из-за протестов в стране на фоне борьбы с расизмом. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на совместное заявление организаций.

Ранее японка Наоми Осака отказалась от продолжения участия в турнире по аналогичной причине. Также Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отложить три матча первого раунда плей-офф после бойкота со стороны "Милуоки".

USTA, ATP и WTA решили не проводить встречи, запланированные на 27 август. Игры возобновятся 28 августа. "Как спорт, теннис солидарен с борьбой против расового неравенства и социальной несправедливости. Эти вопросы вновь вышли на первый план США", - сказано в заявлении.

23 августа в городе Кенош полицейские стреляли в темнокожего Джейкоба Блейка. Сообщается, что Блейк был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты.

В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса. Ранее сообщалось, что баскетболисты "Торонто" тоже намерены бойкотировать игру с "Бостоном", чтобы еще сильнее привлечь внимание к проблеме.