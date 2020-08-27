Евролига поддержала бойкотирующие из-за проблем с расизмом в США клубы НБА

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евролига поддерживает команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игроков, решивших бойкотировать матчи плей-офф, чтобы обратить внимание на проблемы расизма в США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Евролиги.

Ранее игроки "Милуоки" бойкотировали пятый матч серии первого раунда плей-офф против "Орландо" в связи со стрельбой полиции в темнокожего Джейкоба Блейка в Висконсине. Помимо матча "Милуоки" - "Орландо", были отложены встречи "Хьюстон" - "Оклахома" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд". Игроки клубов НБА выходили на матчи плей-офф в майках с надписью Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), эта надпись также нанесена на паркет.

"Евролига выступает против любых проявлений расизма или дискриминации, и всякий раз, когда мы сталкивались с подобными ситуациями, к счастью, это случалось не часто, мы осуждали их и предлагали нашу полную поддержку, - подчеркнули в пресс-службе Евролиги. - Что касается ситуации с НБА, у нас нет никаких конкретных комментариев, но мы поддерживаем любые действия, которые НБА и ассоциация игроков могут предпринять в такие сложные моменты".