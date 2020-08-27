"Спартак-2" впервые проиграл в сезоне ФНЛ, уступив в перенесенном матче "Краснодару-2"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" на своем поле проиграл со счетом 1:2 "Краснодару-2" в матче шестого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

У победителей голы забили Никита Сергеев (58-я минута) и Эдуард Сперцян (80). В составе красно-белых отличился с пенальти Виталий Дьяков (69). Обе команды завершали встречу вдесятером: на 26-й минуте второе предупреждение получил полузащитник краснодарцев Арутюн Григорян, на 90-й минуте также за вторую желтую карточку поле покинул Дьяков.

Встреча должна была пройти в среду на стадионе академии "Спартак" имени Федора Черенкова в Москве. Ее перенесли на четверг из-за непригодности поля после дождя.

"Спартак-2" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше ФНЛ, но с 13 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице. Краснодарцы набрали 7 баллов и идут на 12-м месте. В следующем туре красно-белые 5 сентября сыграют на выезде с брянским "Динамо", "Краснодар-2" в тот же день примет калининградскую "Балтику".