СМИ: футболист "Зенита" Дриусси пропустит от четырех до шести недель из-за травмы

ТАСС, 27 августа. Восстановление от травмы аргентинского нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Себастьяна Дриусси займет от четырех до шести недель. Об этом сообщает телеканал TyC Sports .

"Зенит" потерпел первое поражение в РПЛ с сентября 2019 года, уступив "Динамо"

Дриусси получил травму в гостевом матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (0:1), форвард покинул поле в первом тайме. По информации источника, Дриусси избежал разрыва крестообразных связок, поэтому ему не понадобится хирургическое вмешательство. Восстановление от повреждения займет от четырех до шести недель.

"Большое спасибо всем за поддержку, все хорошо. Буду думать о выздоровлении, чтобы вернуться сильнее", - написал Дриусси в своем аккаунте в Instagram.

Дриусси 24 года, он выступает за "Зенит" с 2017 года. Всего за петербургский клуб аргентинец провел 121 матч, забив 24 гола и отдав 21 голевую передачу.