"Зенит" потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив "Динамо"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле переиграло петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 5 885 зрителей.
Единственный мяч на 40-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Тони Шунич. На 75-й минуте матча футболист столичной команды Дмитрий Скопинцев получил прямую красную карточку и покинул поле. Изначально арбитр показал защитнику желтую карточку, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) было принято решение удалить Скопинцева. На 84-й минуте полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос отправился в раздевалку после получения второй желтой карточки.
В турнирной таблице столичный клуб вышел на четвертое место, набрав десять очков. "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне, клуб идет на первой строчке, имея в активе 12 очков и опережая идущий вторым московский "Спартак" на одно очко.
В шестом туре "Динамо" 30 августа в гостях сыграет с "Уфой". "Зенит" в этот же день на выезде сыграет со столичным "Локомотивом".
Антураж
Второй за день матч в Москве, несмотря на внушительную вывеску и позднее время начала игры, не вызвал большого интереса у болельщиков. Даже с учетом коронавирусных ограничений трибуны "ВТБ-Арены" визуально были заполнены примерно на 15 процентов, а не разрешенные 25. При этом довольно внушительная группа болельщиков приехала поболеть за "Зенит" из Санкт-Петербурга. За счет этого гости по шумовой поддержке во время игры почти не уступали хозяевам поля.
Несмотря на напряженные отношения между командами из Москвы и Санкт-Петербурга, болельщики поднимались на трибуны в спокойной атмосфере, а вокруг стадиона в Петровском парке не было замечено стычек между фанатами. Некоторые болельщики, по всей видимости, знали, что проблем с очередями не будет, и приезжали на арену за 10-15 минут до стартового свистка. Перед матчем немногочисленным зрителям было представлено эффектное лазерное шоу. Его основным мотивом была богатая история "Динамо" - турне по Великобритании, годы, в которые бело-голубые завоевывали титулы и, конечно же, фигура легендарного вратаря Льва Яшина.
Сама игра складывалась напряженно с первых минут - "Динамо" больше выжидало, стараясь подловить соперника на контратаке. Хозяева поля не гнушались идти в единоборства, в том числе в своей штрафной. В одном из таких эпизодов травму получил аргентинский игрок группы атаки "Зенита" Себастьян Дриусси. Южноамериканец покинул поле на носилках, а вместо него в игру вступил впервые вызванный в сборную России полузащитник Андрей Мостовой.
Ближе к концу первого тайма национальная команда и "Зенит" рисковали остаться без капитана - Артем Дзюба после единоборства с опорным полузащитником "Динамо" Шарлем Каборе не сразу смог встать на ноги. Этот эпизод выглядел тревожно в свете предстоящих 3 и 6 сентября матчей Лиги наций против сборных Сербии и Венгрии. Особенно с учетом того, что накануне травму получил другой форвард, несостоявшийся дебютант сборной Евгений Луценко из тульского "Арсенала", выбывший из строя на три недели. "ВТБ-Арена" еще в прошлом году стала для "Зенита" неудачным стадионом. Тогда на стадионе "Динамо" тяжелое повреждение получил только перешедший в петербургский клуб из испанской "Барселоны" бразилец Малком.
Под занавес первого тайма "Динамо" открыло счет усилиями защитника Тони Шунича. Бело-голубые стали первыми в сезоне-2020/21, кто смог выйти вперед в матче с действующими чемпионами.
Почти сразу после перерыва "Зенит" мог претендовать на пенальти, но после вмешательства системы VAR главный арбитр встречи Станислав Васильев решил не назначать одиннадцатиметровый в ворота "Динамо". Этот момент раззадорил гостей, и они продолжили атаковать в попытках уйти от первого с конца сентября прошлого года поражения (тогда петербуржцы в Москве уступили "Локомотиву" со счетом 0:1 - прим. ТАСС), но сделать им этого не удалось.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|5
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2
|Спартак
|5
|2
|2
|0
|8-4
|11
|3
|Сочи
|5
|3
|2
|0
|9-6
|11
|4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|5-2
|10
|5
|Ахмат
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|6
|Ростов
|5
|3
|0
|2
|3-4
|9
|7
|Локомотив
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|9
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|10
|Краснодар
|5
|2
|1
|2
|6-3
|7
|11
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|12
|Урал
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|13
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|4-10
|4
|14
|Тамбов
|5
|1
|0
|4
|1-8
|3
|15
|Химки
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Ротор
|5
|0
|1
|4
|2-8
|1