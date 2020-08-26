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Футбол в России

"Зенит" потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив "Динамо"

Единственный мяч на 40-й минуте забил Тони Шунич
Футболисты "Динамо" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле переиграло петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 5 885 зрителей.

Единственный мяч на 40-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Тони Шунич. На 75-й минуте матча футболист столичной команды Дмитрий Скопинцев получил прямую красную карточку и покинул поле. Изначально арбитр показал защитнику желтую карточку, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) было принято решение удалить Скопинцева. На 84-й минуте полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос отправился в раздевалку после получения второй желтой карточки.

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В турнирной таблице столичный клуб вышел на четвертое место, набрав десять очков. "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне, клуб идет на первой строчке, имея в активе 12 очков и опережая идущий вторым московский "Спартак" на одно очко.

В шестом туре "Динамо" 30 августа в гостях сыграет с "Уфой". "Зенит" в этот же день на выезде сыграет со столичным "Локомотивом".

Антураж

Второй за день матч в Москве, несмотря на внушительную вывеску и позднее время начала игры, не вызвал большого интереса у болельщиков. Даже с учетом коронавирусных ограничений трибуны "ВТБ-Арены" визуально были заполнены примерно на 15 процентов, а не разрешенные 25. При этом довольно внушительная группа болельщиков приехала поболеть за "Зенит" из Санкт-Петербурга. За счет этого гости по шумовой поддержке во время игры почти не уступали хозяевам поля.

Несмотря на напряженные отношения между командами из Москвы и Санкт-Петербурга, болельщики поднимались на трибуны в спокойной атмосфере, а вокруг стадиона в Петровском парке не было замечено стычек между фанатами. Некоторые болельщики, по всей видимости, знали, что проблем с очередями не будет, и приезжали на арену за 10-15 минут до стартового свистка. Перед матчем немногочисленным зрителям было представлено эффектное лазерное шоу. Его основным мотивом была богатая история "Динамо" - турне по Великобритании, годы, в которые бело-голубые завоевывали титулы и, конечно же, фигура легендарного вратаря Льва Яшина.

Сама игра складывалась напряженно с первых минут - "Динамо" больше выжидало, стараясь подловить соперника на контратаке. Хозяева поля не гнушались идти в единоборства, в том числе в своей штрафной. В одном из таких эпизодов травму получил аргентинский игрок группы атаки "Зенита" Себастьян Дриусси. Южноамериканец покинул поле на носилках, а вместо него в игру вступил впервые вызванный в сборную России полузащитник Андрей Мостовой.

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Ближе к концу первого тайма национальная команда и "Зенит" рисковали остаться без капитана - Артем Дзюба после единоборства с опорным полузащитником "Динамо" Шарлем Каборе не сразу смог встать на ноги. Этот эпизод выглядел тревожно в свете предстоящих 3 и 6 сентября матчей Лиги наций против сборных Сербии и Венгрии. Особенно с учетом того, что накануне травму получил другой форвард, несостоявшийся дебютант сборной Евгений Луценко из тульского "Арсенала", выбывший из строя на три недели. "ВТБ-Арена" еще в прошлом году стала для "Зенита" неудачным стадионом. Тогда на стадионе "Динамо" тяжелое повреждение получил только перешедший в петербургский клуб из испанской "Барселоны" бразилец Малком.

Под занавес первого тайма "Динамо" открыло счет усилиями защитника Тони Шунича. Бело-голубые стали первыми в сезоне-2020/21, кто смог выйти вперед в матче с действующими чемпионами.

Почти сразу после перерыва "Зенит" мог претендовать на пенальти, но после вмешательства системы VAR главный арбитр встречи Станислав Васильев решил не назначать одиннадцатиметровый в ворота "Динамо". Этот момент раззадорил гостей, и они продолжили атаковать в попытках уйти от первого с конца сентября прошлого года поражения (тогда петербуржцы в Москве уступили "Локомотиву" со счетом 0:1 - прим. ТАСС), но сделать им этого не удалось.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит540110-312
2Спартак52208-411
3Сочи53209-611
4Динамо53115-210
5Ахмат53118-610
6Ростов53023-49
7Локомотив52127-67
8Рубин52128-77
9ЦСКА52127-67
10Краснодар52126-37
11Арсенал51225-65
12Урал51223-55
13Уфа51134-104
14Тамбов51041-83
15Химки50233-62
16Ротор50142-81
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