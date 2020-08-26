"Зенит" потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив "Динамо"

Единственный мяч на 40-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Тони Шунич. На 75-й минуте матча футболист столичной команды Дмитрий Скопинцев получил прямую красную карточку и покинул поле. Изначально арбитр показал защитнику желтую карточку, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) было принято решение удалить Скопинцева. На 84-й минуте полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос отправился в раздевалку после получения второй желтой карточки.

В турнирной таблице столичный клуб вышел на четвертое место, набрав десять очков. "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне, клуб идет на первой строчке, имея в активе 12 очков и опережая идущий вторым московский "Спартак" на одно очко.

В шестом туре "Динамо" 30 августа в гостях сыграет с "Уфой". "Зенит" в этот же день на выезде сыграет со столичным "Локомотивом".

Антураж

Второй за день матч в Москве, несмотря на внушительную вывеску и позднее время начала игры, не вызвал большого интереса у болельщиков. Даже с учетом коронавирусных ограничений трибуны "ВТБ-Арены" визуально были заполнены примерно на 15 процентов, а не разрешенные 25. При этом довольно внушительная группа болельщиков приехала поболеть за "Зенит" из Санкт-Петербурга. За счет этого гости по шумовой поддержке во время игры почти не уступали хозяевам поля.

Несмотря на напряженные отношения между командами из Москвы и Санкт-Петербурга, болельщики поднимались на трибуны в спокойной атмосфере, а вокруг стадиона в Петровском парке не было замечено стычек между фанатами. Некоторые болельщики, по всей видимости, знали, что проблем с очередями не будет, и приезжали на арену за 10-15 минут до стартового свистка. Перед матчем немногочисленным зрителям было представлено эффектное лазерное шоу. Его основным мотивом была богатая история "Динамо" - турне по Великобритании, годы, в которые бело-голубые завоевывали титулы и, конечно же, фигура легендарного вратаря Льва Яшина.

Сама игра складывалась напряженно с первых минут - "Динамо" больше выжидало, стараясь подловить соперника на контратаке. Хозяева поля не гнушались идти в единоборства, в том числе в своей штрафной. В одном из таких эпизодов травму получил аргентинский игрок группы атаки "Зенита" Себастьян Дриусси. Южноамериканец покинул поле на носилках, а вместо него в игру вступил впервые вызванный в сборную России полузащитник Андрей Мостовой.