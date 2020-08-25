Соболев не в сборной и в тени Дзюбы. Черчесов назвал состав на матчи Лиги наций

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу во вторник объявил состав на первые в 2020 году международные матчи. Для подготовки к двум играм группового турнира Лиги наций главный тренер Станислав Черчесов пригласил 26 игроков, среди которых оказались два дебютанта - 22-летний полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой и 33-летний нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко. Сборная России в полном составе соберется на базе в Новогорске в период с 29 по 31 августа. Сбор игроков растянется на три дня в связи с тем, что игры шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги пройдут 29-30 августа. Первый матч в 2020 году сборная России проведет 3 сентября в Москве на "ВТБ-Арене", ее соперником станет команда Сербии. 6 сентября россияне в Будапеште на "Пушкаш-Арене" встретятся со сборной Венгрии.

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В состав на сентябрьские матчи по сравнению с предыдущей заявкой не вошли шесть футболистов, среди которых выделяются полузащитники "Локомотива" Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук. Оба 23 августа получили травмы разной степени тяжести в матче РПЛ со "Спартаком", что, по признанию Черчесова, повлияло на выбор игроков. "Если бы Миранчук и Баринов были, возможно, были бы те, кто были", - сказал главный тренер сборной России во время онлайн-брифинга с представителями СМИ. Тренер также отметил, что приглашение Мостового отчасти связано с травмой Алексея Миранчука. "Мостовой провел хороший сезон в "Сочи", сейчас перешел в "Зенит", - отметил Черчесов. - Практически в каждой игре выходит на замену, тренер ему доверяет. Плюс получил травму Миранчук, и мы по ситуации действовали, мы его в марте хотели вызвать, но тогда ситуация нам не дала, потому что не было сбора". По мнению генерального директора "Зенита" Александра Медведева, вызов Мостового в сборную послужит дополнительным стимулом для игрока. "Мостовой очень неплохо проявил себя и в "Сочи", и в "Зените". Вызов в сборную - это всегда большая честь и стимул. Особенно для молодого игрока", - сказал собеседник агентства.

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Говоря о вызове Луценко, наставник национальной команды отметил, что хочет ближе познакомиться с форвардом "Арсенала", чтобы оценить его перспективы в сборной. Черчесов подчеркнул, что из-за отсутствия визы и истекающего срока действия паспорта 33-летний нападающий будет готовиться с командой только к игре с сербами и не полетит в столицу Венгрии. Сам Луценко, в прошлом сезоне РПЛ забивший 15 мячей, признался, что вызов в сборную России не стал для него сюрпризом. "После такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание, буду цепляться за шанс, хочу сыграть за команду, но главное - результат", - сказал он пресс-службе национальной команды. Соболева не вызвали Другой результативный нападающий, Александр Соболев, который в прошлом сезоне забил 12 мячей, а в четырех играх стартовавшего в августе чемпионата отметился двумя голами, не получил вызова в сборную России. Черчесов открыто заявил, что 23-летний форвард "Спартака" не был приглашен из-за конфликта с капитаном команды, форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой. "Прежде чем он будет [вызываться в сборную], они между собой должны эту ситуацию привести к нулю. Нам не хочется иметь в команде игроков, которые [друг друга] недостаточно хорошо по той или иной причине понимают", - заявил главный тренер сборной России. Ранее Соболев в интервью Youtube-каналу "Красава" высказался о Дзюбе. В частности, форвард "Спартака" заявил, что "никак не относится" к капитану сборной. Также нападающий красно-белых выразил мнение по поводу того, что Дзюба не поддержал Александра Кокорина, который на тот момент выступал за "Зенит", после инцидента в кафе в центре Москвы.

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Черчесов заявил, что обсудит с Дзюбой сложившуюся ситуацию, и предположил, что капитан команды на правах старшего предпримет попытку "эту тему убрать с повестки дня". "Согласитесь, нельзя собирать команду, изначально зная, что там есть какие-то недопонимания, тем более такого плана", - добавил специалист. Главный тренер подчеркнул, что не занимает чью-то сторону в данном конфликте, но отметил, что Соболев как инициатор должен завершить его. "Молодой футболист, который стремится в сборную, и мы это видим, позволил себе вещи, которые, на мой взгляд, он не должен был себе позволять, он эту тему открыл, он ее и должен закрыть", - резюмировал Черчесов. Поддержка оставшимся без клубов сборникам На сентябрьские игры приглашение в национальную команду получили сразу два футболиста, у которых нет профессиональных контрактов с клубами, - защитник Роман Нойштедтер и полузащитник Далер Кузяев. Первый до конца прошлого сезона выступал за "Динамо", а второй вместе с "Зенитом" еще недавно выиграл чемпионат и Кубок России. Бело-голубые не стали продлевать контракт с игроком обороны, а петербуржцы пошли навстречу пожеланиям игрока, который в настоящее время рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры в Европе. Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявлял ТАСС, что в России Кузяев намерен играть только за сине-бело-голубых.

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"Есть определенная поддержка в их адрес, мы на них рассчитываем. Много новых имен за один раз. Мы решили остановиться на тех, кого знаем. Они всегда готовы нам помогать, и сейчас готовы это сделать", - сказал Черчесов, комментируя приглашение в сборную Нойштедтера и Кузяева. На игры с сербами и венграми в состав сборной России не был включен один из самых ярких игроков национальной команды на чемпионате мира - 2018 Денис Черышев. Главный тренер заявил, что это решение было принято в день оглашения состава. После МРТ, которая была сделана по инициативе Черчесова, стало понятно, что полузащитник не до конца залечил травму. "Пару дней назад мы говорили, что он не в том состоянии, в котором должен быть, но игрок такого уровня может выйти на 10-15 минут не в топ-состоянии. Но болячка, которая у него есть, не даст ему тренироваться в полной мере, а условия, которые мы сейчас имеем, когда перелеты и так сложны, мы не посчитали нужным его выдергивать", - отметил Черчесов. Место проведения матчей сборной в октябре пока не утверждено 21 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что сборная России все домашние матчи Лиги наций проведет на домашнем стадионе "Динамо" - "ВТБ-Арене". Помимо встречи 3 сентября с сербами, национальной команде в рамках этого турнира предстоит сыграть дома с турками и венграми 11 и 14 октября. Выездные игры пройдут 6 сентября (Венгрия), 15 ноября (Турция) и 18 ноября (Сербия). Во вторник пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров заявил, что окончательного решения о проведении октябрьских домашних матчей сборной России на данный момент нет. "У нас пока одна игра на "Динамо". Это все, что мы сейчас можем сказать. Насчет второй и третьей окончательного решения еще нет", - сказал он.

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