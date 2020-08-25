Гендиректор ФК "Зенит" назвал вызов Мостового в сборную России стимулом для игрока

25 августа тренерский штаб сборной России объявил список из 26 игроков, которые вызваны в национальную команду для подготовки к матчам Лиги наций против сборных Сербии (3 сентября, Москва, "ВТБ-Арена") и Венгрии (6 сентября, Будапешт, "Пушкаш-Арена"). В число приглашенных вошли пять игроков "Зенита" - защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Андрей Мостовой, для которого этот вызов стал первым в карьере, а также нападающий Артем Дзюба.

"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов всегда вызывает игроков, на которых он может рассчитывать, - сказал Медведев. - Мостовой очень неплохо проявил себя и в "Сочи", и в "Зените". Уверен, что вызов в сборную - это всегда большая честь и стимул, особенно для молодого игрока".

В прошлом сезоне во время аренды в "Сочи" в 26 играх во всех турнирах на счету Мостового шесть голов и пять результативных передач. В сезоне-2020/21 полузащитник принял участие в четырех матчах в составе "Зенита", отметившись одной голевой передачей.

Также на сбор был вызван находящийся в статусе свободного агента полузащитник Далер Кузяев, контракт которого с "Зенитом" истек после завершения сезона-2019/20. "Далер - один из наших самых талантливых игроков. Не важно, в каком клубе он находится или будет находиться", - отметил собеседник агентства.

На вопрос о будущем Кузяева Медведев сказал, что ясности по этому поводу пока не наступило. Ранее он заявлял ТАСС, что у полузащитника есть несколько вариантов продолжения карьеры в Европе, а в России он намерен играть только за "Зенит".