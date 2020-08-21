Возвращение в Петровский парк. Сборная России сыграет в Лиге наций на "ВТБ-Арене"

Вопрос о том, проводить матчи Лиги наций или нет, на неделе обсуждался в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместе с представителями национальных федераций. Несмотря на плотность календаря и ограничения в условиях пандемии коронавируса, УЕФА принял решение провести игры сборных. Позднее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что домашние матчи Лиги наций с участием сборной России пройдут без зрителей. В таком же режиме должны пройти и остальные игры под эгидой УЕФА, без зрителей проводятся сейчас и матчи в рамках заключительных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сборная России вполне могла провести все матчи и на базе в Новогорске, учитывая отсутствие болельщиков. Но, по информации ТАСС, решение об играх на "ВТБ-Арене" было принято неделями ранее. Официально РФС должен объявить об этом в начале следующей недели, однако уже в пятницу пресс-служба Венгерской федерации футбола сообщила о матче на "Динамо" в октябре, позже информация о месте проведения домашних игр сборной России появилась и на сайте УЕФА. В последний раз национальная команда играла на стадионе "Динамо", который тогда еще не был подвергнут глобальной реконструкции, 7 октября 2006 года в отборочном матче чемпионата Европы - 2008 против команды Израиля (1:1).

Главным футбольным стадионом Москвы и страны является арена "Лужники" с вместимостью в 81 тыс. зрителей, "ВТБ-Арена" по своей вместимости (33 тыс. человек) не занимает последнее место в списке остальных арен, однако решено было остановиться именно на ней. "Во-первых, очень приятно, потому что "Динамо" - это первый стадион Советского Союза, потом уже были "Лужники", стадион имени Кирова в Ленинграде и так далее. Во-вторых, это очень уютный и хороший стадион. И в третьих, это была позиция главного тренера сборной страны Станислава Черчесова - он мне говорил недели две-три назад о том, что он так поставил вопрос перед УЕФА", - рассказал ТАСС член совета директоров "Динамо", проводящего домашние матчи на "ВТБ-Арене", Сергей Степашин.

"Этому еще одно объяснение есть. Если бы были игры с болельщиками, уж один матч можно было провести в "Лужниках". Раз, к сожалению, без болельщиков, в отличие от нашего первенства, то "Динамо" во всех отношениях устраивает УЕФА и, надеюсь, нашу сборную", - добавил он.

В Петровском парке пока без поражений

Реконструкция стадиона в Петровском парке длилась 10 лет. Сборная России должна была провести на обновленной арене матч с турками еще перед чемпионатом мира - 2018, но стадион был не готов, и встречу перенесли на "ВЭБ-Арену". Завершилась она со счетом 1:1.

"Это тоже была позиция главного тренера сборной, который к "Динамо" тоже имеет отношение, он не только спартаковец, он был тренером нашей команды. Конечно, это [проведение матчей сборной России на стадионе "Динамо"] очень важно, особенно для болельщиков моего возраста, это намоленное место. Лучшие матчи сборной СССР до войны и после нее проводились здесь, здесь Льву Ивановичу Яшину вручался приз лучшему игроку мира ("Золотой мяч" - прим. ТАСС), здесь сборную Советского Союза чествовали как олимпийских чемпионов и чемпионов Европы. Думаю, что стадион "Динамо" заслужил это по делу", - сказал Степашин.