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Лига наций

Степашин: Черчесов выступил инициатором проведения матчей сборной России на "ВТБ-Арене"

Член совета директоров ФК "Динамо" отметил, что это очень уютный и хороший стадион
Член совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Член совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Инициатива в проведении матчей сборной России по футболу в Лиге наций на "ВТБ-Арене" исходила от главного тренера команды Станислава Черчесова. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров ФК "Динамо" Сергей Степашин.

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Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что россияне проведут на домашней арене "Динамо" все три матча: со сборной Сербии 3 сентября, с командой Турции - 11 октября, со сборной Венгрии - 14 октября. Все игры пройдут без зрителей с учетом пандемии коронавируса. Последний на данный момент матч на стадионе в Петровском парке сборная России провела 7 октября 2006 года в отборочном турнире чемпионата Европы - 2008 с командой Израиля (1:1).

"Во-первых, очень приятно, потому что "Динамо" - это первый стадион Советского Союза, потом уже были "Лужники", стадион имени Кирова в Ленинграде и так далее. Во-вторых, это очень уютный и хороший стадион. И в третьих, это была позиция главного тренера сборной страны Станислава Черчесова - он мне говорил недели две-три назад о том, что он так поставил вопрос перед УЕФА", - рассказал Степашин.

"Этому еще одно объяснение есть. Если бы были игры с болельщиками, уж один матч можно было провести в "Лужниках". Раз, к сожалению, без болельщиков, в отличие от нашего первенства, "Динамо" во всех отношениях устраивает УЕФА и, надеюсь, нашу сборную. Надеюсь на хороший результат", - добавил он.

Теги
Степашин, Сергей ВадимовичЧерчесов, Станислав СаламовичЛига наций
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