Степашин: Черчесов выступил инициатором проведения матчей сборной России на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Инициатива в проведении матчей сборной России по футболу в Лиге наций на "ВТБ-Арене" исходила от главного тренера команды Станислава Черчесова. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров ФК "Динамо" Сергей Степашин.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что россияне проведут на домашней арене "Динамо" все три матча: со сборной Сербии 3 сентября, с командой Турции - 11 октября, со сборной Венгрии - 14 октября. Все игры пройдут без зрителей с учетом пандемии коронавируса. Последний на данный момент матч на стадионе в Петровском парке сборная России провела 7 октября 2006 года в отборочном турнире чемпионата Европы - 2008 с командой Израиля (1:1).

"Во-первых, очень приятно, потому что "Динамо" - это первый стадион Советского Союза, потом уже были "Лужники", стадион имени Кирова в Ленинграде и так далее. Во-вторых, это очень уютный и хороший стадион. И в третьих, это была позиция главного тренера сборной страны Станислава Черчесова - он мне говорил недели две-три назад о том, что он так поставил вопрос перед УЕФА", - рассказал Степашин.

"Этому еще одно объяснение есть. Если бы были игры с болельщиками, уж один матч можно было провести в "Лужниках". Раз, к сожалению, без болельщиков, в отличие от нашего первенства, "Динамо" во всех отношениях устраивает УЕФА и, надеюсь, нашу сборную. Надеюсь на хороший результат", - добавил он.