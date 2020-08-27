Дубль Вагнера Лава вывел "Кайрат" во второй квалификационный раунд Лиги Европы

ТАСС, 27 августа. Казахстанский "Кайрат" победил на своем поле "Ноа" из Армении со счетом 4:1 в матче первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Дублем в составе казахстанского клуба отметился бывший нападающий российского ЦСКА Вагнер Лав (35-я и 70-я минуты), также отличились Гулжигит Алыкулов (12) и Адеринсола Эсеола (90+4). У проигравших мяч на счету россиянина Кирилла Бора (8).

36-летний бразилец впервые отличился в составе "Кайрата", за который он играет с июня. Всего он провел за клуб три матча.

Соперник "Кайрата" по второму раунду квалификации определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 31 августа.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе столичной команды он трижды становился чемпионом России, шесть раз - победителем Кубка России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы). Становился лучшим бомбардиром российского первенства (2008) и Кубка УЕФА (2008/09).