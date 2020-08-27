Чесноков: Даниил Медведев сейчас в хорошей форме и может показать отличную игру на US Open

"Я видел игру Медведева, он готов и может играть хорошо. Про остальных не знаю, пока сложно сказать, насколько они могут после шести месяцев перерыва показать ту игру, которую нам всем хочется видеть, - отметил Чесноков. - После такого полугодичного перерыва становится просто не очень понятно, что происходит".

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев находится в хорошей форме и может показать отличную игру на Открытом чемпионате США. Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший теннисист Андрей Чесноков.

Медведев (третий номер посева) в первом круге Открытого чемпионата США сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Он является финалистом прошлогоднего турнира, где он в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю, который, как и ряд других теннисистов, отказался от участия в нынешнем розыгрыше US Open из-за пандемии коронавируса. Россиянин Андрей Рублев (10) в первом круге турнира встретится с французом Жереми Шарди, Карен Хачанов (11) - с итальянцем Янником Синнером, Евгений Донской - с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, Андрей Кузнецов - с американцем Сэмом Куэрри.

В настоящее время Нью-Йорке проходит турнир серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом около 4 млн 200 тыс. долларов. Медведев проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале, ему же уступил Хачанов в третьем круге. Рублев проиграл британцу Дэниэлу Эвансу в матче первого круга. Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.

"Смотрю за всеми матчами [турнира в Нью-Йорке], но не понимаю, кто в какой форме находится. Вот Андрей Рублев в первом круге проиграл Эвансу. А Медведев, несмотря на хорошую форму, уступил Баутиста-Агуту", - добавил Чесноков.

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.