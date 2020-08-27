"Спартак" рассчитывает пускать на первые домашние матчи КХЛ порядка 3 500 болельщиков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" проведет первые домашние матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со зрителями и рассчитывает продать три с половиной тысячи билетов. Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-атташе "Спартака" Владимир Самохин.

Первый домашний матч в регулярном чемпионате "Спартак" проведет на "ЦСКА-Арене" 9 сентября против "Салавата Юлаева".

"Мы рассчитываем на то, что нам удастся запускать примерно три с половиной тысячи болельщиков. На данный момент мы продали две тысячи абонементов. Окончательно пока цифру не можем назвать, в понедельник будет большое совещание с Роспотребнадзором на этой арене, где будут представители "Спартака" и ЦСКА", - пояснил Самохин.

"Наша позиция такая, что нужно играть со зрителями. Мы из-за этого пострадали в последнем матче прошлого сезона, этих болельщиков нам не хватило", - добавил спортивный директор красно-белых Павел Ни-Ли.

Домашняя арена "Спартака" и ЦСКА вмещает 12 100 зрителей.