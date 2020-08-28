Журналисты не будут допущены на сборы команды России по футболу в Новогорске

ТАСС, 28 августа. Сборная России по футболу проведет тренировочные сборы в подмосковном Новогорске без допуска журналистов в связи с мерами предосторожности на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

"В связи с эпидемиологической обстановкой по решению Министерства спорта РФ вход журналистов на базу в Новогорске запрещен. Мы опубликуем видеоматериалы с тренировок и флэш-интервью на официальных ресурсах сборной России и Российского футбольного союза. При этом проход непосредственно на игры будет осуществляться по матчевым аккредитациям", - говорится в заявлении пресс-службы.

Сбор команды на базе в Новогорске пройдет 29-30 августа. 31 августа, 1 и 2 сентября пройдут тренировки. Помимо предыгровой тренировки, 2 сентября по видеосвязи состоится пресс-конференция главного тренера сборной России Станислава Черчесова и одного из игроков команды. 3 сентября россияне встретятся на "ВТБ-Арене" в Москве со сборной Сербии (начало в 21:45 мск).

4 сентября сборная проведет восстановительную тренировку и вылетит в Будапешт на гостевой матч с командой Венгрии. 5 сентября также состоятся предыгровая тренировка и пресс-конференция. Матч Венгрия - Россия пройдет 6 августа (19:00 мск).