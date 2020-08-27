Представлена обновленная форма сборной России по футболу

"Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС [Российским футбольным союзом], мы создали обновленный дизайн джерси, сделали его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной - красный и белый", - сообщили в пресс-службе Adidas. В компании отметили, что "мероприятий по случаю презентации домашней формы [сборной России] не будет".

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Новый дизайн формы сборной России по футболу представлен в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Adidas ("Адидас"), которая является техническим спонсором национальной команды.

Соболев не в сборной и в тени Дзюбы. Черчесов назвал состав на матчи Лиги наций

Презентация формы сборной России к чемпионату Европы 2020 года состоялась 7 ноября 2019 года. Экипировка была выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага в обратном порядке, образуя тем самым цветовую гамму флага Сербии. 15 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что в союзе считают этот дизайн экипировки неудачным, тогда же генеральный секретарь организации Александр Алаев выразил надежду на то, что перед чемпионатом Европы 2020 года национальная команда получит от Adidas новую эксклюзивную экипировку. Спустя месяц глава РФС сообщил о том, что немецкая компания разработает для сборной форму с индивидуальным дизайном.

"Болельщики, купившие предыдущую версию, смогут бесплатно обменять ее на джерси с новым дизайном до 27 сентября 2020 года в фирменных магазинах Adidas на всей территории России", - добавили в пресс-службе технического спонсора сборной России.

Ближайшие матчи сборная России проведет 3 и 6 сентября на групповом этапе Лиги наций. Соперниками россиян станут сборные Сербии и Венгрии, игры пройдут в Москве на "ВТБ-Арене" и в Будапеште на "Пушкаш Арене" соответственно.