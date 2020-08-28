Комиссия по восстановлению ВФЛА ждет новых представителей РУСАДА

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Комиссия по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) ждет, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выдвинет новых представителей. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФЛА Андрей Конокотин.

В пятницу учредители РУСАДА отправили в отставку генерального директора Юрия Гануса, днем ранее написала заявление об уходе по собственному желанию заместитель генерального директора Маргарита Пахноцкая. Ганус и Пахноцкая с марта 2020 года представляли РУСАДА в комиссии по восстановлению ВФЛА.

"В связи с сегодняшними изменениями в руководстве РУСАДА, конечно, произойдут изменения в составе комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. Ждем от РУСАДА предложений о представителях. Вопрос будет решен в рабочем порядке", - сказал Конокотин.

Комиссия по восстановлению ВФЛА до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам.

12 августа ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн, выполнив одно из основных условий для продолжения процесса восстановления федерации в правах.