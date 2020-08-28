Ивлев: РУСАДА будет выполнять свои задачи и после увольнения Гануса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Увольнение Юрия Гануса с поста гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не помешает организации продолжить выполнять поставленные задачи. Об этом ТАСС рассказал председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

"Самое главное во всей этой истории - РУСАДА продолжает работать, продолжает выполнять те задачи, которые были поставлены, - сказал Ивлев. - Ни в коем случае нельзя останавливаться, нужно разрабатывать новые подходы и новые концепции, двигаться дальше. Я считаю, что независимо ни от каких условий наша задача - поддерживать дееспособность РУСАДА и выводить его дальше на качественно новый уровень".

Он затруднился ответить, когда состоится следующее заседание наблюдательного совета. "Сейчас сезон отпусков, многие из членов наблюдательного совета находятся вне зоны досягаемости. Через какое-то время мы будем определять режим работы набсовета и дальнейшие шаги по поддержке РУСАДА", - добавил собеседник агентства.

Ганус возглавлял РУСАДА с августа 2017 года. 14 июля был опубликован отчет аудиторской компании, выявившей нарушения в финансово-хозяйственной деятельности агентства. Результаты проверки передали наблюдательному совету, который 5 августа вынес рекомендацию уволить Гануса с должности генерального директора.