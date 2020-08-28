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Массовый спорт

Махонин: Пермский край будет продолжать развивать массовый спорт

Глава региона подчеркнул, что по итогам прошлого года Пермский край оказался самым бегающим регионом России
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Павел Семянников, "Лайтмастер-Пермь"
Описание
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Павел Семянников, "Лайтмастер-Пермь"

ПЕРМЬ, 28 августа. /ТАСС/. Пермский край будет продолжать развивать массовый спорт, спортивная дискриминация должна исчезнуть, чтобы у всех был доступ к качественным объектам. Об этом журналистам заявил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

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В пятницу Махонин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко посетили дворец спорта "Молот", где проходят основные соревнования города. В ходе визита Чернышенко подчеркнул, что Перми необходим новый 10-тысячный многофункциональный спортивный комплекс.

"Нам нужно будет засучить рукава и подготовить качественную проектную документацию [новой 10-тысячной арены], работать с Министерством спорта РФ, чтобы получить федеральное софинансирование", - сказал Махонин.

"В свою очередь мы будем развивать и массовый спорт, и марафонское движение, по итогам 2019 года Пермский край оказался самым бегающим регионом, - продолжил глава региона. - Дискриминация должна исчезнуть, чтобы даже люди из простых деревень могли заниматься спортом на качественных сооружениях и объектах".

Махонин подчеркнул, что региону необходимо возрождать успешные проекты в профессиональном спорте. "Также мы должны возрождать те спортивные успехи, которыми гордимся: "Амкар", "Урал-Грейт" - можно много перечислять. Мы должны воссоздать гордость, чтобы молодое поколение изучало историю и понимало, что Пермь - это спортивный центр и Пермский край - это то место, где хочется жить и строить карьеру", - добавил Махонин.

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