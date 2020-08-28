Махонин: Пермский край будет продолжать развивать массовый спорт

ПЕРМЬ, 28 августа. /ТАСС/. Пермский край будет продолжать развивать массовый спорт, спортивная дискриминация должна исчезнуть, чтобы у всех был доступ к качественным объектам. Об этом журналистам заявил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

В пятницу Махонин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко посетили дворец спорта "Молот", где проходят основные соревнования города. В ходе визита Чернышенко подчеркнул, что Перми необходим новый 10-тысячный многофункциональный спортивный комплекс.

"Нам нужно будет засучить рукава и подготовить качественную проектную документацию [новой 10-тысячной арены], работать с Министерством спорта РФ, чтобы получить федеральное софинансирование", - сказал Махонин.

"В свою очередь мы будем развивать и массовый спорт, и марафонское движение, по итогам 2019 года Пермский край оказался самым бегающим регионом, - продолжил глава региона. - Дискриминация должна исчезнуть, чтобы даже люди из простых деревень могли заниматься спортом на качественных сооружениях и объектах".

Махонин подчеркнул, что региону необходимо возрождать успешные проекты в профессиональном спорте. "Также мы должны возрождать те спортивные успехи, которыми гордимся: "Амкар", "Урал-Грейт" - можно много перечислять. Мы должны воссоздать гордость, чтобы молодое поколение изучало историю и понимало, что Пермь - это спортивный центр и Пермский край - это то место, где хочется жить и строить карьеру", - добавил Махонин.