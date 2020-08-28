УЕФА впервые не включил Криштиану Роналду в символическую сборную Лиги чемпионов

"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов

Непобедимая машина из Мюнхена. "Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов

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Наибольшее представительство в символической сборной у победителя турнира немецкой "Баварии" - девять игроков. Тремя футболистами представлен финалист завершившегося розыгрыша французский "Пари Сен-Жермен". Финальный матч состоялся 23 августа, "Бавария" выиграла со счетом 1:0. При этом УЕФА впервые с момента учреждения символических сборных года (сезон-2013/14) не включил в команду пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия).

Полностью символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона-2019/20 выглядит следующим образом:

вратари Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико", Испания) и Антони Лопеш ("Лион", Франция);

защитники Альфонсо Дэвис, Джошуа Киммих, Давид Алаба (все - "Бавария", Германия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия), Дайо Упамекано ("Лейпциг", Германия) и Анхелиньо ("Манчестер Сити", Англия и "Лейпциг");

полузащитники Тьяго Алькантара, Леон Горецка, Томас Мюллер (все - "Бавария"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Уссем Ауар ("Лион"), Марсель Забитцер ("Лейпциг"), Маркиньос (ПСЖ) и Алехандро Гомес ("Аталанта", Италия);

нападающие Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба - "Бавария"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона", Испания) и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Групповая стадия Лиги чемпионов сезона-2020/21 стартует 20 октября. Напрямую в групповую стадию отобрались два клуба из России - петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", "Краснодар" начнет путь в турнире с раунда плей-офф квалификации.