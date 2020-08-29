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Осака из-за травмы снялась с теннисного турнира в США. Победительницей стала Азаренко

Белорусская спортсменка выиграла 21-й турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации
Наоми Осака EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Наоми Осака
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 29 августа. Японская теннисистка Наоми Осака из-за повреждения отказалась от участия в финальном матче теннисного турнира категории "Премьер 5" Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке. Победительницей турнира стала теннисистка из Белоруссии Виктория Азаренко.

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Финальный матч Осака - Азаренко должен был пройти в субботу в 18:00 мск.

"К сожалению, я вынуждена покинуть корт сегодня из-за травмы, - сказала Осака. - Вчера на тай-брейке второго сета я потянула левое подколенное сухожилие, и оно не восстановилось за ночь, как я надеялась. Это была эмоциональная неделя, и я хочу поблагодарить всех за поддержку".

Ранее Осака отказалась от участия в полуфинале в знак протеста в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. После переговоров с WTA и Ассоциацией тенниса США (USTA) японская теннисистка согласилась доиграть турнир, который был приостановлен на день.

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Осаке 22 года, она занимает десятое место в рейтинге WTA. Японка является победительницей Открытых чемпионатов Австралии и США, в ее активе пять побед на турнирах под эгидой WTA. 31-летняя Азаренко располагается на 59-й строчке рейтинга WTA, белорусская спортсменка победила на 21-м турнире WTA в карьере. Азаренко - двукратная победительница чемпионата Австралии, двукратная финалистка Открытого чемпионата США, также она выходила в полуфиналы Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации. Призовой фонд турнира составил $2,25 млн.

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