Осака из-за травмы снялась с теннисного турнира в США. Победительницей стала Азаренко

ТАСС, 29 августа. Японская теннисистка Наоми Осака из-за повреждения отказалась от участия в финальном матче теннисного турнира категории "Премьер 5" Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке. Победительницей турнира стала теннисистка из Белоруссии Виктория Азаренко.

Финальный матч Осака - Азаренко должен был пройти в субботу в 18:00 мск.

"К сожалению, я вынуждена покинуть корт сегодня из-за травмы, - сказала Осака. - Вчера на тай-брейке второго сета я потянула левое подколенное сухожилие, и оно не восстановилось за ночь, как я надеялась. Это была эмоциональная неделя, и я хочу поблагодарить всех за поддержку".

Ранее Осака отказалась от участия в полуфинале в знак протеста в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. После переговоров с WTA и Ассоциацией тенниса США (USTA) японская теннисистка согласилась доиграть турнир, который был приостановлен на день.