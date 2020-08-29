Легкоатлетка Чичерова надеется выступить на чемпионате России лучше, чем на кубке страны

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова рассчитывает выступить на чемпионате России лучше, чем на победном для нее кубке страны в Брянске. Об этом она сообщила ТАСС.

В субботу Чичерова выиграла Кубок России, показав результат 1,90 метра. Для 38-летней спортсменки этот турнир стал первым в летнем сезоне.

"С учетом того, что 1,90 м стал для меня в последнее время обычной высотой, сегодняшний результат для начала не такой и плохой, - сказала Чичерова. - Но, конечно, хочется прыгать выше, но есть разного рода обстоятельства, которые мешают делать это. Я надеюсь, что на чемпионате России в Челябинске я еще смогу прибавить, но на два метра мне будет очень сложно выйти".

Спортсменка отметила, что с возрастом ей стало сложнее восстанавливаться после соревнований. "У меня есть мотивация сделать как можно больше, но пока не получается. Чем дальше, тем реально сложнее восстанавливаться. Это реалии жизни", - сказала Чичерова.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября.