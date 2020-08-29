Легкоатлетка Чичерова не исключила, что продолжит выходить на старты и в следующем сезоне

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова в беседе с ТАСС не исключила, что останется в спорте после завершения нынешнего сезона.

Зимой Чичерова сообщила журналистам, что рассчитывает завершить карьеру по окончании этого сезона.

"Я никогда не смогу точно сказать, что завершу карьеру тогда-то, - сказала 38-летняя Чичерова. - У меня так бывает, что совсем не хочется прыгать, а через некоторое время вдруг желание появляется. И на этой новой волне эмоций ты вновь включаешься в работу, и все у тебя получается".

"Просто мне сложно сейчас тренироваться одной, с компанией всегда это делать легче. Да и до определенных рубежных моментов осталось, наверно, совсем немного времени. Моментов, которые будут ключевыми для тех спортсменов, которые сейчас готовятся выступать на Олимпиадах и международных турнирах", - добавила собеседница ТАСС.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.