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Никита Симонян отметил, что в сериале про Стрельцова "много надуманного"

Сериал "В созвездии Стрельца" транслировался на Первом канале с 24 по 27 августа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Авторы телесериала Первого канала "В созвездии Стрельца" о жизни футболиста Эдуарда Стрельцова весьма вольно интерпретируют события. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, выступавший со Стрельцовым в сборной СССР.

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"Много надуманного. Например, что Микоян (первый заместитель главы правительства СССР в 1955-1964 годах - прим. ТАСС) ходатайствовал о том, чтобы я играл в составе, это полная ерунда. Там три игры (на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне - прим. ТАСС) сыграли Стрельцов и [Валентин] Иванов, и естественно, было утомление. Иванов получил травму и не мог играть в финале, поэтому Гавриил Дмитриевич Качалин решил поставить всю спартаковскую пятерку. А то, что выиграли, значит, он угадал", - сказал Симонян.

"Главное, что фильм вышел. Это личность легендарная, и он того заслуживал. Было изнасилование или нет, не знаю. Во всяком случае, из тюрьмы матери он писал, что он не виновен", - добавил он.

Симонян вспомнил, как Стрельцов отказывался принимать от него золотую медаль Игр-1956 (награды вручались только выходившим на поле, Стрельцов в финале участия не принимал - прим. ТАСС). "Я ему еще в Олимпийской деревне сказал: "Ты сыграл больше матчей, эта медаль должна быть твоей". Он сказал нет", - отметил первый вице-президент РФС.

"Потом уже, на корабле, сказал ему: "Меня гложет совесть, прими медаль". Тогда он обратился, поскольку разница была 10 лет: "Ладно, Палыч, брось. Тебе уже 30, а мне еще 20 нет. Я, наверное, еще не одну медаль выиграю, а у тебя она, наверное, последняя", - добавил он.

Сериал транслировался на Первом канале с 24 по 27 августа. Картина, режиссером которой выступил Роман Гапанюк, а сценаристом - Илья Цофин, охватывает период жизни Стрельцова с 1955 по 1965 год, включая момент, когда спортсмен был осужден по обвинению в изнасиловании в 1958 году. Сериал был подвержен критике со стороны ветеранов футбола за неправдоподобный, по их мнению, образ Стрельцова.

В новость внесены изменения (18:29 мск) - добавлены цитаты.

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