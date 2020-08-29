Знарок: "Спартак" пока не определился с основным вратарем на сезон КХЛ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" пока не определился с основным вратарем на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

В субботу "Спартак" уступил ЦСКА в заключительном матче Кубка мэра Москвы со счетом 2:5. Две встречи на турнире провел Никита Беспалов, однажды сыграл Юлиус Гудачек.

"Легионеры неплохо выглядят, как и молодежь. С первым вратарем пока не определились. Не совсем доволен игрой в неравных составах, работаем над этим", - сказал Знарок.

"Хорошо, что мы сыграли в этом турнире, нужно было войти в игровой ритм. Проигрываешь, когда совершаешь непозволительные ошибки. Думаю, что наладим в этом плане. Физически немножко нас не хватает, это самое главное", - добавил главный тренер "Спартака".

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что его команде предстоит много работы над ошибками. "Фундаментальные вещи за три игры не делаются. Та команда, которая у нас была до этого сезона, тоже не родилась за один день. И у ребят, и у нас длинный путь, будут и победы, и поражения", - подчеркнул Никитин.

ЦСКА начнет регулярный чемпионат КХЛ 2 сентября матчем за Кубок Открытия с "Ак Барсом". "Спартак" проведет стартовую встречу днем позже. В Ярославле красно-белые сыграют с местным "Локомотивом".