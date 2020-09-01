Матыцин дал старт новому федеральному проекту "Команда "Спорт - норма жизни"

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин во вторник объявил о старте нового федерального проекта "Команда "Спорт - норма жизни", который должен объединить лучших спортсменов и тренеров страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы здесь даем старт новой программе в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" - проекту, которая называется "Команда "Спорт - норма жизни", - сказал Матыцин на торжественной линейке Дальневосточной государственной академии физической культуры.