Матыцин дал старт новому федеральному проекту "Команда "Спорт - норма жизни"

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин во вторник объявил о старте нового федерального проекта "Команда "Спорт - норма жизни", который должен объединить лучших спортсменов и тренеров страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Мы здесь даем старт новой программе в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" - проекту, которая называется "Команда "Спорт - норма жизни", - сказал Матыцин на торжественной линейке Дальневосточной государственной академии физической культуры.
Министр вручил первые три удостоверения членов федерального проекта выдающимся тренерам Хабаровского края. Участниками проекта стали тренер по спортивной борьбе Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края, победитель первенства Европы по греко-римской борьбе Константин Ефимов и чемпионки Дальнего Востока, мастера спорта России по художественной гимнастике Юлия и Анастасия Ашарины.
Предполагается, что в дальнейшем членами проекта "Команда "Спорт - норма жизни" станут лучшие спортсмены и тренеры во всех регионах России.
Нацпроект "Демография" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект, рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.