Дегтярев: дворец "Самбо" в Хабаровске сдадут в октябре

"Дворец спорта "Самбо" подрядчик обещает сдать в этом году. Задачу я поставил ко Дню Хабаровского края, то есть - в октябре. Все графики пока соблюдаются", - сказал Дегтярев.

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Работы по строительству дворца "Самбо" в Хабаровске, сроки сдачи которого неоднократно переносились, завершатся в октябре. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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Он уточнил, что в проект дворца были внесены изменения, касающиеся материалов и конструкций.

Как рассказал журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин, дворец будет использоваться для крупных мероприятий, а также станет учебно-тренировочной базой для подготовки спортивного резерва. "Мы сейчас с федерацией самбо обсуждаем график, единый календарный план, включаем мероприятия российского и международного календаря", - сказал Матыцин. Во дворце также будет организована возможность занятий спортом для населения.

Дворец площадью 5 тыс. кв. метров начали строить в 2017 году. Сроки сдачи переносились несколько раз.

В год спортобъект сможет обеспечить физкультурно-спортивными услугами около 4 тыс. человек. Дворец предназначен для развития самбо, дзюдо, тхэквондо, спортивной борьбы, карате, он может стать базой для подготовки сборных команд России по единоборствам к международным соревнованиям, проходящим в Азиатско-Тихоокеанском регионе.