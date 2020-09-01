Глава Хабаровского края Дегтярев попросил Минспорт РФ построить бассейн в Хабаровске

"У нас к вам просьба. Может быть, не в ближайшие годы, но Хабаровску очень нужен 50-метровый бассейн. <…> Большой воды здесь нет, это накладывает отпечаток, конечно, потому что мы могли бы проводить хорошие соревнования. Географически Хабаровск находится в самом центре Дальнего Востока, очень удобная логистика", - сказал Дегтярев.

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с министром спорта России Олегом Матыциным попросил о помощи в строительстве 50-метрового бассейна для проведения соревнований. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Построить бассейн глава края предложил на базе Дальневосточного учебно-спортивного центра, который возводится при Дальневосточной государственной академии физической культуры. Министр спорта России поддержал предложение: "Это тоже в наших планах - развитие комплекса. Конечно, бассейн здесь нужен. И для привлечения иностранных спортсменов, проведения соревнований и формирования здоровой среды, чтобы жители города, края могли заниматься".

По словам ректора Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергея Галицына, строительство бассейна обойдется приблизительно в 1 млрд рублей. "Будет бассейн, который имеет вышку. Также он подойдет для синхронного плавания и водного поло. При этом будет ванна для детского плавания", - сказал Галицын.

Строительство Дальневосточного учебно-спортивного центра ведется по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Проектом предусмотрено возведение общежития, универсальных спортзалов, крытого катка с искусственным льдом. Также будут построены крытый легкоатлетический манеж с трибунами на 200 мест и открытое легкоатлетическое ядро. Завершить первый этап строительства планируется в декабре 2020 года.

Предполагается, что после открытия учебно-спортивного центра в нем будут проходить подготовку сборные команды России перед соревнованиями в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.