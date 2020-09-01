КДК РФС 1 сентября рассмотрит удаление тренера "Краснодара" после матча с "Ростовом"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании во вторник рассмотрит удаление главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева после финального свистка в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между "Краснодаром" и "Ростовом" состоялся 30 августа, встреча завершилась со счетом 1:1. После финального свистка Мусаев что-то высказал главному арбитру встречи Сергею Карасеву, после чего демонстративно похлопал ему. В ответ на это рефери показал специалисту красную карточку.

"Заседание состоится сегодня. Рассмотрим удаление Мусаева в матче "Краснодар" - "Ростов", - сказал Григорьянц. На вопрос о том, какие санкции грозят тренеру, он заявил, что будет готов высказываться на эту тему после заседания.

"Краснодар" после шести туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Мусаева по два раза победила, проиграла и сыграла вничью, набрав восемь очков. Отставание от занимающего первое место "Спартака" составляет шесть очков. В седьмом туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, краснодарцы в Волгограде сыграют с "Ротором".