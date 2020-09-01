Начало матчей первого круга US Open отложено из-за дождя

В числе встреч, которые должны были стартовать в 18:00 мск, четыре матча с участием россиян. Карен Хачанов сыграет с итальянцем Янником Синнером, Андрей Кузнецов - с американцем Сэмом Куэрри, Маргарита Гаспарян - с пуэрториканкой Моникой Пуиг, а Людмила Самсонова - с болгаркой Цветаной Пиронковой.

На данный момент есть возможность для проведения матчей лишь на крытых кортах. Остальные встречи начнутся, когда завершится дождь и корты будут приведены в оптимальное для игры состояние.

Турнир завершится 13 сентября. Соревнования проходят без зрителей. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.