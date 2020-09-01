Футболист ЦСКА Набабкин прооперирован в Мюнхене

ТАСС, 1 сентября. Защитник футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин перенес операцию в мюнхенской клинике. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

33-летний футболист получил травму в матче третьего тура чемпионата России против петербургского "Зенита" (1:2). Он был заменен в перерыве. Позднее у Набабкина был диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

По окончании обследования в Мюнхене Набабкин вернется в Москву и будет проходить восстановление на базе армейцев.

Набабкин выступает за ЦСКА с сезона-2009/10, он провел в общей сложности 252 матча в составе московского клуба, в которых забил четыре мяча и отдал десять голевых передач. Ранее играл за футбольный клуб "Москва".

В составе ЦСКА Набабкин трижды стал чемпионом России, четыре раза - обладателем серебряной медали и один раз - бронзовой. Помимо этого, вместе с московским клубом он два раза выиграл Кубок России и трижды - Суперкубок России. В составе национальной сборной провел пять матчей.