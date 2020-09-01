Гаспарян обыграла Пуиг в первом круге US Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (0:7), 6:0 в пользу 26-летней россиянки. Во втором круге Гаспарян встретится с победительницей матча между американками Кристи Ан и Сереной Уильямс (третий номер посева).

Гаспарян занимает 117-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе две победы на турнирах WTA. Лучшим ее достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый раунд на Australian Open 2016 года, на US Open она во второй раз в карьере вышла во второй круг.

Пуиг находится на 91-й строчке рейтинга, в ее активе одна победа на турнирах WTA. Лучшим результатом 26-летней пуэрториканки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2013). На US Open она не проходила дальше второго круга.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.