{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
US Open

Россиянка Вихлянцева проиграла в первом круге US Open 16-летней Катрине Скотт

Встреча завершилась в двух сетах

ТАСС, 1 сентября. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла американке Катрине Скотт в матче первого круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

На эту тему
Гаспарян обыграла Пуиг в первом круге US Open

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу 16-летней американки. Во втором круге Скотт встретится с соотечественницей Амандой Анисимовой.

Скотт занимает 637-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она впервые принимает участие в розыгрыше турнира серии Большого шлема.

23-летняя Вихлянцева располагается на 131-й строчке рейтинга WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом россиянки является выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии 2017 года. На US Open она не проходила дальше первого круга.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

Теги
US Open
Футбол в России
СМИ: футболист "Спартака" Тил может перейти во "Фрайбург" на правах аренды
Отмечается, что интерес к полузащитнику также проявляет нидерландский ПСВ
Читать полностью