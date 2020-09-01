Россиянка Вихлянцева проиграла в первом круге US Open 16-летней Катрине Скотт

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу 16-летней американки. Во втором круге Скотт встретится с соотечественницей Амандой Анисимовой.

Скотт занимает 637-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она впервые принимает участие в розыгрыше турнира серии Большого шлема.

23-летняя Вихлянцева располагается на 131-й строчке рейтинга WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом россиянки является выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии 2017 года. На US Open она не проходила дальше первого круга.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.