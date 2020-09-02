Александрова победила Кляйстерс в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису

ТАСС, 2 сентября. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла бельгийку Ким Кляйстерс в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:1 в пользу 25-летней россиянки. Во втором круге Александрова сыграет с американкой Кэти Макналли. Матч пройдет 3 сентября.

Александрова занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим достижением Александровой на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (2020) и Открытого чемпионата Франции (2019). На US Open россиянка дальше второго круга не проходила.

Кляйстерс завершила профессиональную карьеру в 2012 году, однако в начале 2020 года 37-летняя теннисистка решила возобновить выступления. Бельгийка является трехкратной победительницей US Open (2005, 2009, 2010). Также она выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2011), выходила в финал Открытого чемпионата Франции (2001, 2003) и полуфинал Уимблдона (2003, 2006).

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.