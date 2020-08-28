Люди из пузыря. Краткий путеводитель по US Open 2020 года

Как лучших теннисистов мира заперли в Нью-Йорке, куда делись прошлогодние победители и кто все-таки выйдет на корт

Пандемия коронавируса ощутимо прошлась по теннисному сезону — полугодовая пауза в соревнованиях и массовые отмены турниров (в том числе Уимблдона), невозможность тренироваться на корте, постоянная угроза заражения. Плюс в четверг из-за акций протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин был приостановлен розыгрыш теннисного турнира в Нью-Йорке, а победительница Открытого чемпионата США 2018 года японка Наоми Осака и вовсе отказалась выходить на корт, правда, спустя некоторое время передумала. "Как вы знаете, вчера я отказалась от участия в турнире в поддержку протестов против расовой несправедливости, — написала Осака на своей странице в Twitter. — Я была готова отказаться играть матч, но после моего заявления и длительной консультации с WTA и USTA я ответила согласием на их просьбу сыграть в полуфинале в пятницу".

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Только теннисом не обошлось. Также было объявлено о приостановке всех крупных турниров, включая игры плей-офф НХЛ, НБА, MLS (Главная футбольная лига) и MLB (Главная лига бейсбола). На этом фоне перспективы проведения US Open, который должен стартовать 31 августа, представлялись туманными. Но пока все идет к тому, что второй в сезоне и первый после коронавирусной паузы турнир Большого шлема состоится в отведенные ему сроки. Организаторы сразу объявили, что намерены разработать и применить беспрецедентные меры, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции. Сократили количество присутствующих — отменили квалификационный турнир, соревнования в юниорском разряде и миксте, закрыли трибуны для зрителей и создали особый план безопасности. Обсуждали даже возможный перенос соревнований в другой город. Все участники US Open, сотрудники и журналисты разделены на три группы по степени допуска. Самые серьезные антивирусные меры — у первой группы, куда входят спортсмены и их гости, судьи, официальные лица, всего около тысячи человек. Вторая группа — организующие телетрансляции команды, допинг-офицеры, лица с ограниченным взаимодействием с игроками. В третьей группе оказались представители общего обслуживающего персонала.

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Понятно, что масками, перчатками и санитайзерами по пути в США пользовались все. Австралиец Джон Миллман, например, решил не ограничиваться маской и летел в пластиковом щитке на все лицо. По протоколу после прибытия в Нью-Йорк каждый человек из первой группы должен сдать тест на наличие коронавирусной инфекции, а после пройти обязательный 24-часовой карантин в своем гостиничном номере. Спустя еще 48 часов тестирование повторяется, потом тестирование будут проходить каждые четыре дня. Никто не отменяет социальное дистанцирование и ношение маски, кроме того, каждый день участники будут мерить температуру и предоставлять "анкету здоровья". Маску можно будет снять только на время матча, тренировки на корте или для приема пищи. Причем если кто-то сидит в ресторане "за компанию" и ничего не ест сам, то сидеть придется в маске — в протоколе безопасности прописаны даже такие мелочи. Кроме того, теннисистов, тренеров и их помощников буквально посадили под домашний арест. Кроме своих номеров в отелях Лонг-Айленда они могут передвигаться только по особой чистой зоне — "пузырю", который включает в себя две гостиницы, теннисный центр имени Билли Джин Кинг, тренажерный зал, несколько домов и зон отдыха. "Пузырь" — это официальное название чистой зоны, за выход за ее пределы можно даже схлопотать снятие с турнира. Впрочем, спортсмены из-за такого домашнего ареста расстроенными не выглядят, изучают территорию и активно тренируются.

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Кто точно не сможет попасть в "пузырь", так это зрители. Но организаторы постарались придумать новые форматы общения болельщиков со спортсменами. Например, можно записать на видео вопрос для кого-то из теннисистов, самые интересные обещают даже задать на послематчевых интервью. Эпидемия отказов Даже такие меры не смогли убедить ряд спортсменов в безопасности грядущего турнира — более 20 ведущих теннисистов предпочли отказаться от участия. В итоге на чемпионате США мы не увидим действующего победителя в мужском разряде Рафаэля Надаля, который поблагодарил организаторов, но предпочел в нынешней эпидемиологической ситуации не рисковать. Такое же решение принял швейцарец Стэн Вавринка. Не будет на турнире и главного швейцарца — Роджера Федерера, но по другой уважительной причине: пятикратный победитель US Open еще в июне сообщил, что из-за операции на колене не сыграет ни одного матча в 2020 году.

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Японец Кэй Нисикори отказался от участия в турнире после того, как узнал о заражении коронавирусом. Сейчас спортсмен уже здоров, но на корт возвращаться не торопится. Вместо Нисикори в основную сетку турнира был включен россиянин Андрей Кузнецов. В женском турнире не будет действующей чемпионки US Open — 20-летней канадки Бьянки Андрееску. Помимо нее от матчей в Нью-Йорке отказались первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, румынка Симона Халеп (второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации), украинка Элина Свитолина, нидерландка Кики Бертенс и швейцарка Белинда Бенчич. У российских болельщиков тоже потери — не сыграют Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова. Основной причиной для отказа от турнира стала ситуация с коронавирусной инфекцией, но и помимо этого Открытый чемпионат США вызывает много вопросов. Один из них — это готовность спортсменов, ведь если Даниил Медведев во время пандемии имел возможность тренироваться на французских кортах, то форму некоторых других участников оценить пока сложно. Порой матчи US Open становятся настоящими марафонами на выносливость, стоит вспомнить хотя бы прошлогодний пятисетовый финал, который выдали Надаль и Медведев. В данных обстоятельствах не очень понятно, готовы ли теннисисты к такому формату и подобным нагрузкам.

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Еще один болезненный, хотя и не самый очевидный момент — это отсутствие зрителей. Да, однозначно необходимая мера, но ведь именно болельщики — сердце и атмосфера турнира, зачастую именно они придают силы теннисистам и вдохновляют играть дальше. А кого-то, наоборот, заставляют почувствовать спортивную злость и сопротивляться до конца. Вряд ли кто-то из теннисистов отказался бы от участия именно из-за отсутствия зрителей, но вот на тех, кому предстоит выйти на корты, это может повлиять. За кого болеть Наперекор шквалу отказов свое участие подтвердил первая ракетка мира Новак Джокович. Интересно, что именно серб изначально был скептически настроен из-за вынужденной изоляции спортсменов в чистой зоне и заявлял, что не будет играть в таких условиях. В конце июня Джокович сообщил, что заразился коронавирусом, но уже 2 июля повторный тест теннисиста показал отрицательный результат. В первом круге турнира сербу предстоит встретиться с боснийцем Дамиром Джумхуром. Кроме Джоковича за победу намерены побороться австриец Доминик Тим, который встретится с испанцем Хайме Мунаром в первом круге, и четвертая ракетка турнира грек Стефанос Циципас — с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом. Российская надежда US Open — прошлогодний финалист Даниил Медведев, ему в первом круге в соперники достался аргентинец Федерико Дельбонис. Что касается других россиян, то Андрей Рублев в первом круге встретится с французом Жереми Шарди, Карен Хачанов — с итальянцем Янником Синнером, Евгений Донской — с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, Андрей Кузнецов — с американцем Сэмом Куэрри.

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