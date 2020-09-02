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US Open

Тарпищев: успешное выступление россиян на US Open будет зависеть от их нервной системы

Три ведущих российских теннисиста успешно преодолели первый круг турнира
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Успешное выступление российских теннисистов на Открытом чемпионате США (US Open) будет зависеть от их нервной системы. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Даниил Медведев в матче первого круга победил аргентинца Федерико Дальбониса - 6:1, 6:2, 6:4.

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"Медведев с начала пандемии тренировался во Франции, но, как и у всех, у него не было соревновательной практики. Из-за этого у него и других теннисистов проблемы с работой нервной системы во время матча - это беспокоит. Насколько хорошо он сможет выступить, будет зависеть от нервной системы", - сказал Тарпищев.

"В целом чего мы ожидали увидеть [на старте US Open], то и идет. Кто мог полноценно тренироваться во время пандемии - тот играет, ведущие теннисисты выглядят лучше, чем все остальные. Но, опять же, из-за отсутствия соревнований у всех лихорадит нервную систему. Очень неровно играют в течение матча", - добавил Тарпищев.

Карен Хачанов в первом круге обыграл итальянца Янника Синнера (3:6, 6:7,, 6:2, 6:0, 7:6), а Андрей Рублев победил француза Жереми Шарди (6:4, 6:4, 6:3).

"Игры Хачанова и Рублева - лучшее тому подтверждение. Не было бы пандемии, они бы такие матчи выиграли намного легче, без приключений", - заключил Тарпищев.

Турнир завершится 13 сентября. Соревнования проходят без зрителей.

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